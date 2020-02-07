Снегопады, туман и гололёд принесёт на Ставрополье холодный фронт
Резкое похолодание ожидается в субботу
Изменить размер текста:
Об ухудшении погодных условий на Ставрополье объявили в региональном МЧС. В край идет холодный фронт, который принесет с собой снегопады и туманы. Вместе с небольшим пятничным похолоданием до + 3 градусов ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 20 метров в секунду.
В связи с этим возможен гололед, ухудшение видимости на дорогах.
Особенно резкое похолодание ставропольские метеорологи предсказывают в субботу.
ИСТОЧНИК KP.RU