Снегопады, туман и гололёд принесёт на Ставрополье холодный фронт

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:54:02+03:00

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Об ухудшении погодных условий на Ставрополье объявили в региональном МЧС. В край идет холодный фронт, который принесет с собой снегопады и туманы. Вместе с небольшим пятничным похолоданием до + 3 градусов ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим возможен гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Особенно резкое похолодание ставропольские метеорологи предсказывают в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU