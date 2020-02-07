2020-02-07T16:54:02+03:00
Общество

Снегопады, туман и гололёд принесёт на Ставрополье холодный фронт

Резкое похолодание ожидается в субботу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Об ухудшении погодных условий на Ставрополье объявили в региональном МЧС. В край идет холодный фронт, который принесет с собой снегопады и туманы. Вместе с небольшим пятничным похолоданием до + 3 градусов ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим возможен гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Особенно резкое похолодание ставропольские метеорологи предсказывают в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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