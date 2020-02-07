В Железноводске установят интерактивные горы КМВ

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:19:59+03:00

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На Курортном озере Железноводска появятся интерактивные инсталляции гор КМВ с терренкурами и велодорожками, сообщает «Ставропольская правда».

Об этом стало известно на встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора края Владимира Владимирова. Гостю продемонстрировали обустроенную Каскадную лестницу и обрисовали план модернизации Курортного озера. В его центре и появится интерактивное сооружение.

Турчак во время рабочей поездки также ознакомился с платформой «Умный Железноводск», представленной в конце января президенту РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU