В Железноводске установят интерактивные горы КМВ
На Курортном озере Железноводска появятся интерактивные инсталляции гор КМВ с терренкурами и велодорожками, сообщает «Ставропольская правда».
Об этом стало известно на встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора края Владимира Владимирова. Гостю продемонстрировали обустроенную Каскадную лестницу и обрисовали план модернизации Курортного озера. В его центре и появится интерактивное сооружение.
Турчак во время рабочей поездки также ознакомился с платформой «Умный Железноводск», представленной в конце января президенту РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU