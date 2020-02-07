В Чечне рассказали, как раскручивают аккаунты за счет Кадырова
Клоны бесстыдно манипулируют популярностью политика
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В Instagram активизировались фейковые страницы, якобы ведущиеся самим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, авторы наживаются на популярности политика.
Обманутые люди активно включаются под постами в диалог. На одном из таких аккаунтов сообщается, что случайная подписка может принести 3 млн рублей счастливчику.
- Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице- заявила пресс-служба. Ссылки на настоящие аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики.
ИСТОЧНИК KP.RU