В Чечне рассказали, как раскручивают аккаунты за счет Кадырова

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:45:23+03:00

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В Instagram активизировались фейковые страницы, якобы ведущиеся самим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, авторы наживаются на популярности политика.

Обманутые люди активно включаются под постами в диалог. На одном из таких аккаунтов сообщается, что случайная подписка может принести 3 млн рублей счастливчику.

- Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице- заявила пресс-служба. Ссылки на настоящие аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU