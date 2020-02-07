Террориста, готовившего массовое убийство на ЧМ-2018, осудили в Северной Осетии

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:56:48+03:00

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В Северной Осетии осужден террорист, готовивший взрыв в Ингушетии во время ЧМ-2018, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. Залимхан Богатырев в 2018 году вступил

в структурное подразделение запрещенной террористической организации "Исламское государство". Он вместе с сообщниками готовил теракт в Ингушетии. Для этого бандой были приобретены оружие, гранаты, боеприпасы, изготовлена взрывчатка. Но их планам не суждено было осуществиться, сотрудники правоохранительных органов вовремя пресекли готовящееся преступление.

В ходе следствия Богатырев признал вину. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU