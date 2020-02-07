Авария с шестью автомобилями случилась на Ставрополье

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:37:10+03:00

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В Андроповском районе вечером 7 февраля произошло массовое ДТП. На 286 километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение. Пассажир этого авто вышел на проезжую часть предупредить фонарем других водителей об аварии, но на него наехал «Пежо», который двигался в попутном направлении.

Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД. Спустя время на этом же участке произошли еще две аварии с 4-мя машинами. Водители отвлеклись из-за первой аварии и наехали на припаркованные на обочине автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU