Авария с шестью автомобилями случилась на Ставрополье
В Андроповском районе вечером 7 февраля произошло массовое ДТП. На 286 километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение. Пассажир этого авто вышел на проезжую часть предупредить фонарем других водителей об аварии, но на него наехал «Пежо», который двигался в попутном направлении.
Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД. Спустя время на этом же участке произошли еще две аварии с 4-мя машинами. Водители отвлеклись из-за первой аварии и наехали на припаркованные на обочине автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU