Мэра Георгиевска выгнали из "Единой России" после секс-скандала

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:10:42+03:00

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Градоначальник Георгиевска Максим Клетин теперь беспартийный. Политсовет "Единой России" принял решение исключить чиновника из своих рядов. Клетин написал заявление по собственному желанию. Это произошло еще 30 января.

Напомним, уже несколько недель не утихает скандал вокруг чиновника, разгоревшийся после того, как в сеть попали видеозаписи из частного разговора Клетина по мессенджеру. Там он называл себя "приличной принцессой", которая "была в юности большим преступником". Позже на мэра написала заявление жительница Георгиевска Светлана Никифорова. Она обвинила Клетина в угрозах убийством, которые он адресовал ее дочери в ходе переписки в мессенджере. Клетин подал в СК встречное заявление - о клевете. И объяснил, что его оговаривают из мести из-за того, что он не женился на своей любовнице, а расстался с ней. За Клетина вступилась и городская Дума Георгиевска, назвавшая травлю политическим заказаом. Дошло до того, что защищать своего изменившего ей мужа на заседание к депутатам пришла жена Клетина, признавшая: да, изменил, но я его все равно люблю, а травля - политический заказ врагов.

ИСТОЧНИК KP.RU