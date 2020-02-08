Покупку дорогой иномарки для мэра Ессентуков проверит прокуратура

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:30:44+03:00

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Прокуратура Ставропольского края проверяет обоснованность госзакупки, которую сделала администрация города Ессентуки. Об этом говорится на сайте ведомства. Чиновники купили "Тойота Камри" в люксовой комплектации за 2,5 миллиона рублей. Сомнительную госзакупку заметили в ОНФ и включили ее в свой антирейтинг покупок дорогих машин за бюджетные деньги. В администрации города объяснили, что машина объективна нужна главе администрации. У старой "Тойоты", купленной в 2012 году, уже вышел ресурс. Однако общественника уверены: можно было выбрать машину и поскромнее, без кожаного салона и прочих "наворотов".

В законности аукциона разбирается прокуратура. Общественников смутило то, что закупка производилась у единственного участника аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU