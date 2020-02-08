На Ставрополье придут крещенские морозы

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:38:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае, наконец, настает полноценная зима - с морозами и снегом. По прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие два дня температура начнет резко снижаться. В ночь на воскресенье в Ставрополе ртутный столбик термометра покажет - 11 - 13 градусов. Выпадет снег. Днем будет немного теплее - до 8 градусов ниже нуля. В крае погода будет суровее - до 15 градусов мороза в ночь на воскресенье. И до 17 градусов мороза в ночь на понедельник.

В Ставрополе в ночь на понедельник мороз ожидается на уровне 15 градусов. Днем потеплеет до 6 градусов ниже нулевой отметки. Снега синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU