На Ставрополье из-за ошибки капремонт аварийного дома отложили на 10 лет

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:50:57+03:00

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В Изобильном бюрократическая ошибка привела к тому, что старый дом, нуждающийся в срочном ремонте стен и крыши, не дождется его раньше 2030 года. Все дело в том, что постройку 1960 года в программу внесли 1970-м годом, поэтому сроки капитального ремонта сдвинулись. Однако жильцы считают, что еще 10 лет дом не простоит - стены в трещинах, подвал затоплен, крыша прохудилась. Как пишет Newstracker.ru со ссылкой на мнение жильцов, крышу латают подручными средствами - целлофаном, пеной. Но любой сильный снегопад и дождь все равно вызывает протечки. Крышу дому нужно менять в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU