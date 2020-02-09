Мажор на подбитом "Mercedes-Benz" перекрыл движение в центре города

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:45:57+03:00

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Автохам на элитном "Mercedes" решил, что может себе позволить заблокировать движение на перекрестке и угрожать жизни пешеходов. Кроме того, он думал, что это сойдет ему с рук. Но парня быстро поймали.

Мажор перекрывает движение в центре.Видео: МВД по Дагестану

Им оказался 25-летний житель Махачкалы. При задержании у его автомобиля уже не было переднего бампера и фар. Где он потерял части машины - не известно, но ранее его лишили прав и в момент дрифта их уже не было. За опасные кульбиты на дороге и создание аварийной ситуации мажора привлекли к административной ответственности.

- В отношении мужчины составлен административный материал по второй части 12.7 статьи КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Теперь автохаму грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, или арест на 15 суток, или обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

ИСТОЧНИК KP.RU