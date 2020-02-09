После пропажи девочки из ставропольской психлечебницы сбежал мальчик
В Ставрополе, в психиатрической лечебнице, откуда накануне сбежала девочка, пропал 17-летний мальчик. Он прибыл в больницу как фигурант уголовного дела. О новом побеге стало известно журналистам "МК-Кавказ".
В тот же день, когда нашлась 14-летняя девочка, из учреждения сбежал парень. Его доставили в лечебницу, чтобы в рамках расследования уголовного дела провести психиатрическую экспертизу. Еще до самой процедуры он смог сбежать.
Правда, его быстро нашли и вернули в психбольницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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