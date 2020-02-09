103 населенных пункта обесточили в Дагестане из-за непогоды

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:51:35+03:00

304 человека будут возвращать в дома свет

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В Дагестане 103 населенных пункта остались без света из-за жуткой метели. Число жителей всех обесточенных селений превышает 65 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

- 9 февраля с 07-30 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, - сказано в сообщении ведомства.

Спасать дагестанских селян будут 76 бригад, в которых числится 304 человека. Кроме того, они задействуют 79 единиц спецтехники.

- Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), - заявляют в пресс-службе Минэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU