2020-02-09T17:04:52+03:00
Общество

После морозов до –18 на Ставрополье придёт тело

Уже во вторник синоптики обещают плюсовую температуру
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Морозы не задержатся на Ставрополье — по данным краевого Гидрометцентра уже во вторник начнёт теплеть, причём существенно. Если в ночь на понедельник столбики термометров упадут до –18°, то днём во вторник уже поднимутся до плюсовых температур. По прогнозу, 11 февраля ожидается температура в районе –2...+3° по краю и –1...+1° в Ставрополе.

Радует, что при очередном существенном перепаде температуры удастся избежать сильных ветров. В понедельник его максимальная скорость составит 5–7 м/с, а во вторник лишь немного подрастёт — 7–9 м/с. Осадков не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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