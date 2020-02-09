2020-02-09T19:28:36+03:00
Происшествия

В результате столкновения ВАЗ-2106 и "Mercedes-Benz" погиб человек

Водитель отечественной машины в момент аварии обгонял по встречной полосе
Варвара АНТОНОВА
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В результате столкновения ВАЗ-2106 и "Mercedes-Benz" погиб человек. Фото: пресс-служба МВД по ДагестануВ результате столкновения ВАЗ-2106 и "Mercedes-Benz" погиб человек. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
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9 февраля, после полудня, на 364 километре трассы между Астраханью и Махачкалой столкнулись "ВАЗ-2106" и "Mercedes-Benz". В результате ДТП погиб 41-летний пассажир отечественной машины. Об этом случае сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Как выяснили полицейские, ВАЗ-2106 обгонял впереди едущий автомобиль по встречной полосе и, не рассчитав дистанцию, врезался в иномарку, в которой был 26-летний житель Карабудахкентского района. 42-летнего водителя "шестерки" отвезли в районную больницу, а его пассажир скончался на месте.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех причин произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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