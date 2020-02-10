КамАЗ с пенсионером за рулем перевернулся на Ставрополье

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:17:28+03:00

В момент аварии водитель был трезв

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Инцидент произошёл в Изобильненском округе 8 февраля, около 11:30. На автодороге «Сенгилеевское – Новотроицкая» водитель КамАЗа не справился с управлением, грузовик перевернулся.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, за рулем автомобиля был 66-летний водитель. Пенсионер в ДТП получил ушиб колена, ему назначили амбулаторное лечение.

В момент аварии водитель был трезв, автомобиль был технически исправен. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU