2020-02-10T09:17:28+03:00
Общество

КамАЗ с пенсионером за рулем перевернулся на Ставрополье

В момент аварии водитель был трезв
Ася АСРЯН
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фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Ставропольюфото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Ставрополью
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Инцидент произошёл в Изобильненском округе 8 февраля, около 11:30. На автодороге «Сенгилеевское – Новотроицкая» водитель КамАЗа не справился с управлением, грузовик перевернулся.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, за рулем автомобиля был 66-летний водитель. Пенсионер в ДТП получил ушиб колена, ему назначили амбулаторное лечение.

В момент аварии водитель был трезв, автомобиль был технически исправен. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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