Пять жителей дагестанского села отправились угарным газом

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:26:50+03:00

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Инцидент произошёл в дагестанском селе Карабудахкент. По данным пресс-службы республиканского МЧС, в районную больницу с отправлением угарным газом доставили пять человек.

Как выяснилось позже, из них трое – дети. Самому младшему нет и двух лет, остальные – 2013 и 2017 года рождения.

Известно, что все отравившиеся проживали в одном частном доме. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU