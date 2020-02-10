2020-02-10T09:26:50+03:00
Общество

Пять жителей дагестанского села отправились угарным газом

Среди пострадавших трое детей
Ася АСРЯН
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Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжестиСейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжестиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в дагестанском селе Карабудахкент. По данным пресс-службы республиканского МЧС, в районную больницу с отправлением угарным газом доставили пять человек.

Как выяснилось позже, из них трое – дети. Самому младшему нет и двух лет, остальные – 2013 и 2017 года рождения.

Известно, что все отравившиеся проживали в одном частном доме. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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