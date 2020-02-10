2020-02-10T12:47:42+03:00
Общество

На концерте в Ставрополе Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности

Ставропольская публика стала «лучшим лекарством» для артистки [видео]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Жители краевого центра посоветовали артистке помириться с дочерьюЖители краевого центра посоветовали артистке помириться с дочерьюФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

После концерта в Ставрополе артистка Любовь Успенская обратилась со словами благодарности к жителям краевого центра. Судя по посту в Инстаграме, ставропольская публика стала лучшим лекарством для певицы «в столь непростые времена».

— Сегодня состоялся концерт в Ставрополе! Ещё раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся! — написала певица на своей странице в Инстаграм.

— Журналисты совсем чокнулись, такую грязь сочиняют. Дорогая, главное чтоб было здоровье, — написали ставропольские поклонники в комментариях под постом.

певица Успенская после концерта в Ставрополе раскритиковала журналистов.

— Все успокоится. Ваша дочь осознает, пусть не скоро, но все будет хорошо, — уверяли зрители певицу.

Ранее в СМИ писали, что 30-летняя Татьяна Плаксина, дочь артистки обратилась за помощью к федеральным телеканалам с жалобами на мать. Татьяна поведала, что Успенская развила в ней комплекс неполноценности и отправила в психлечебницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе проверят расходование 131 млн на строительство детсада
"Одно слово - и квартира": медсестра рассказала, как легко стать миллионершей
Стало известно, почему дело об избиении 7-летней девочки в Ингушетии не раскрыто
На Ставрополье в начале недели сохранятся морозы
Два трупа обнаружили в сгоревшем доме на Ставрополье
Пенсионер ушел из дома престарелых и исчез в Ставропольском крае
Тело 25-летней ставропольчанки нашли в реке
Жители Северного Кавказа не могут позволить себе больше 620 литров бензина
11 человек погибли на дорогах Ставрополья с начала 2020 года
На концерте в Ставрополе Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности
Пять жителей дагестанского села отправились угарным газом
КамАЗ с пенсионером за рулем перевернулся на Ставрополье
Полиция разберется в катаниях на животе в ставропольском магазине