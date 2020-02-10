На концерте в Ставрополе Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:47:42+03:00

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После концерта в Ставрополе артистка Любовь Успенская обратилась со словами благодарности к жителям краевого центра. Судя по посту в Инстаграме, ставропольская публика стала лучшим лекарством для певицы «в столь непростые времена».

— Сегодня состоялся концерт в Ставрополе! Ещё раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся! — написала певица на своей странице в Инстаграм.

— Журналисты совсем чокнулись, такую грязь сочиняют. Дорогая, главное чтоб было здоровье, — написали ставропольские поклонники в комментариях под постом.

певица Успенская после концерта в Ставрополе раскритиковала журналистов.

— Все успокоится. Ваша дочь осознает, пусть не скоро, но все будет хорошо, — уверяли зрители певицу.

Ранее в СМИ писали, что 30-летняя Татьяна Плаксина, дочь артистки обратилась за помощью к федеральным телеканалам с жалобами на мать. Татьяна поведала, что Успенская развила в ней комплекс неполноценности и отправила в психлечебницу.

ИСТОЧНИК KP.RU