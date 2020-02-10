2020-02-10T10:15:52+03:00
Общество

11 человек погибли на дорогах Ставрополья с начала 2020 года

Еще 54 пешехода получили различные травмы
Ася АСРЯН
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Из-за участившихся ДТП с 10 по 19 февраля в крае пройдёт операция «Защитим пешехода вместе!»Из-за участившихся ДТП с 10 по 19 февраля в крае пройдёт операция «Защитим пешехода вместе!»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае не уменьшается количество аварий, в которых страдают пешеходы. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Так, с начала 2020 года на дорогах региона уже погибли 11 человек, еще 54 пешехода получили травмы различной тяжести. Из-за участившихся ДТП с 10 по 19 февраля в крае пройдёт операция «Защитим пешехода вместе!». Рейды будут проходить на опасных участках, где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов.

Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что пешеходы несут ответственность за нарушение правил дорожного движения наравне с водителями.

За переход дороги в неустановленном месте в отношении ставропольца сотрудники ГИБДД будут составлять административный материал, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. А водителю, который не уступил дорогу пешеходу, придется оплатить штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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