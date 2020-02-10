Жители Северного Кавказа не могут позволить себе больше 620 литров бензина

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:29:28+03:00

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РИА Новости опубликовал рейтинг доступности бензина в регионах России. Агентство рассчитало, сколько топлива граждане могут купить на среднюю чистую зарплату и как дорого стоит товар на заправках страны. Республики Северного Кавказа оказались внизу списка по первому показателю.

Так, тройку аутсайдеров по России составили Карачаево-Черкесия, Дагестан и Кабардино-Балкария. Местные жители могут себе позволить 525, 531 и 554 литров соответственно. Тамошняя цена на бензин колеблется от 42,82 до 44 рублей.

Недалеко, на 80-м месте, расположилась Северная Осетия. Обычный житель республики купит на месячную чистую зарплату 572 литра топлива при средней стоимости в 42,82 рубля. Следом идет Ингушетия с показателем в 573 литра и средней ценой 41,15 рубля. Чечня немного оторвалась от соседей - она 76-ая. Жители региона способны приобрести 578 литров бензина, стоимость товара там 41,56 рубля.

Водители на Ставрополье в силах приобрести 620 литров топлива при цене 43,85 рубля. Регион занимает в рейтинге 66 место.

ИСТОЧНИК KP.RU