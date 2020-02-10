Тело 25-летней ставропольчанки нашли в реке

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:30:44+03:00

Отец девушки рассказал, что дочь ушла на работу в кафе и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Еще 13 января отец 25-летней жительницы села Красногвардейского обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Он же и рассказал, что девушка ушла на работу в кафе и домой не вернулась.

Наконец 5 февраля из реки Егорлык спасатели извлекли тело девушки. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ставропольчанки наступила в результате механической асфиксии при утоплении.

Следователи также сообщили, что каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено. Теперь правоохранителям предстоит выяснить подробности трагедии, информирует пресс-служба регионального управления СКР России.

ИСТОЧНИК KP.RU