Стало известно, почему дело об избиении 7-летней девочки в Ингушетии не раскрыто

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:49:05+03:00

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Следователи объяснили, почему расследование дела об избиении семилетней девочки Аиши Ажиговой в Ингушетии до сих пор не закончено. Вопрос возник у читателей "КП - Северный Кавказ". Редакция отправила запрос в Следственный комитета по Ингушетии и получил ответ от ведомства.

- По делу проведен и находится на стадии производства ряд сложных судебных экспертиз, часть из которых проводятся в экспертных учреждениях за пределами Республики Ингушетии. В связи с этим завершить расследование до настоящего времени не представлялось возможным, - сказано в письме Следственного комитета по Ингушетии.

Как отметили в ведомстве, ими были допрошены соседи, родственники и биологические родители потерпевшей, медработники и другие должностные лица.

Напомним, 4 июля прошлого года в Детскую республиканскую больницу Назрани была доставлена шестилетняя девочка с множественными травмами - укусами, порезами, ожогами. Через день ребенка перевезли в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В августе ей ампутировали часть правой руки.

Вина за травмирование Аиши лежит на ее тете - Маке Ганиевой. Как ранее стало известно, она избивала племянницу газовым шлангом и ремнем, но своих детей не трогала (это журналистам "КП - Северный Кавказ" подтвердили в Следственном комитете по Ингушетии). Кроме того, она периодически избивала своего мужа, бывшего полицейского.

Сейчас Ганиева находится под стражей. Ей предъявлено обвинение по пункту "б" второй части 111 статьи УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU