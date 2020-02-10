2020-02-10T11:26:33+03:00
Общество

Пенсионер ушел из дома престарелых и исчез в Ставропольском крае

Последними мужчину видели сотрудники интерната
Ася АСРЯН
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фото: пресс-служба МВД по Ставропольюфото: пресс-служба МВД по Ставрополью
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Полиция Ставрополья разыскивает пропавшего без вести 73-летнего Тимофеева Бориса Александровича. Пенсионер 6 января ушел из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Светлограде, и больше о нем ничего не было слышно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы седые, короткие, имеются лобные залысины.

Был одет в черные штаны, темную рубашку, камуфлированную куртку синего цвета, черные мужские болоньевые сапоги, фуражку бежевого цвета.

Если вам известны какие-либо сведения о судьбе разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (86547) 4-65-57, 4-16-85, или в полицию – 02 (102).

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в реке Егорлык спасатели нашли тело 25-летней ставропольчанки. Девушка ушла из дома на работу в кафе и не вернулась. Ее отец обратился с заявлением в правоохранительные органы и только 5 февраля удалось обнаружить тело дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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