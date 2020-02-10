Два трупа обнаружили в сгоревшем доме на Ставрополье
Хозяин квартиры сгорел вместе с гостем-пенсионером
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Трагедия случилась 5 февраля в ставропольском ауле Новкус-Артезиане Нефтекумского городского округа. Там в одном из частных домов произошел пожар.
После его тушения спасатели обнаружили тела проживавшего в нем мужчины и гостившего у него приятеля. Причину пожара устанавливают эксперты.
По предварительным данным, он произошёл из-за возгорания электрического обогревателя.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления СКР России, погибшим мужчинам было 60 и 62 года.
ИСТОЧНИК KP.RU