2020-02-10T11:00:06+03:00
Общество

Два трупа обнаружили в сгоревшем доме на Ставрополье

Хозяин квартиры сгорел вместе с гостем-пенсионером
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Трагедия случилась 5 февраля в ставропольском ауле Новкус-Артезиане Нефтекумского городского округа. Там в одном из частных домов произошел пожар.

После его тушения спасатели обнаружили тела проживавшего в нем мужчины и гостившего у него приятеля. Причину пожара устанавливают эксперты.

По предварительным данным, он произошёл из-за возгорания электрического обогревателя.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления СКР России, погибшим мужчинам было 60 и 62 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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