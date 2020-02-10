На Ставрополье в начале недели сохранятся морозы

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:23:35+03:00

Синоптики обещают, что в регионе будет ясно и без осадков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самым теплым днем 2020 года пока считается 6 февраля - до плюс 15 градусов

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После морозных выходных рабочая неделя ставропольцев начнется от нуля градусов до минус 6. А к вечеру понизится до минус 10 градусов. Радует, что при очередном существенном перепаде температуры удастся избежать сильных ветров.

Ставропольцев побалует солнечная и морозная погода. Синоптики обещают, что в регионе будет ясно и без осадков.

Кстати, о причудах погоды: самый холодный апрель за последние 60 лет на Ставрополье был в 1965 году. А в 1972 году синоптики зафиксировали самую морозную февральскую ночь - 32.8 градусов.

В 2002 году в январе установили абсолютный температурный минимум – воздух на Ставрополье промерз до -35 градусов.

А в марте 2010 года на Ставрополье выпала четырёхмесячная норма осадков. Что касается 2020 года, то пока самый теплый день был 6 февраля — до плюс 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU