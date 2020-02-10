На Ставрополье в начале недели сохранятся морозы
После морозных выходных рабочая неделя ставропольцев начнется от нуля градусов до минус 6. А к вечеру понизится до минус 10 градусов. Радует, что при очередном существенном перепаде температуры удастся избежать сильных ветров.
Ставропольцев побалует солнечная и морозная погода. Синоптики обещают, что в регионе будет ясно и без осадков.
Кстати, о причудах погоды: самый холодный апрель за последние 60 лет на Ставрополье был в 1965 году. А в 1972 году синоптики зафиксировали самую морозную февральскую ночь - 32.8 градусов.
В 2002 году в январе установили абсолютный температурный минимум – воздух на Ставрополье промерз до -35 градусов.
А в марте 2010 года на Ставрополье выпала четырёхмесячная норма осадков. Что касается 2020 года, то пока самый теплый день был 6 февраля — до плюс 15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU