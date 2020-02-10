"Одно слово - и квартира": медсестра рассказала, как легко стать миллионершей
Медсестра из Ставропольского края Лариса Чащина легко, сказав только пару слов, стала миллионершей. Женщина поделилась своим секретом, какое наставление нужно давать своим домочадцам, чтобы точно выиграть миллион рублей и не потерять его случайно.
Перед Новым годом Лариса попросила мужа купить лотерейные билеты. Купили - и забыли о них. И только через неделю после того, как стали миллионерами, узнали о своем выигрыше.
- Проверяли билеты по очереди. Дочь взяла один и начала его рассматривать. Мы с мужем попросили ее быть аккуратней и не повредить «будущую квартиру». В тот момент и подумать не могли, что она и правда держит в руках билет с крупным выигрышем, - сказала медсестра.
Они выиграли квартиру-студию за 1,5 миллиона рублей и сто тысяч. Но семья предпочла забрать все деньгами, чтобы выплатить ипотеку и остаться в своей уже обжитой квартире.
ИСТОЧНИК KP.RU
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