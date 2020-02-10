"Одно слово - и квартира": медсестра рассказала, как легко стать миллионершей

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:20:32+03:00

И не знать об этом целую неделю

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Медсестра из Ставропольского края Лариса Чащина легко, сказав только пару слов, стала миллионершей. Женщина поделилась своим секретом, какое наставление нужно давать своим домочадцам, чтобы точно выиграть миллион рублей и не потерять его случайно.

Перед Новым годом Лариса попросила мужа купить лотерейные билеты. Купили - и забыли о них. И только через неделю после того, как стали миллионерами, узнали о своем выигрыше.

- Проверяли билеты по очереди. Дочь взяла один и начала его рассматривать. Мы с мужем попросили ее быть аккуратней и не повредить «будущую квартиру». В тот момент и подумать не могли, что она и правда держит в руках билет с крупным выигрышем, - сказала медсестра.

Они выиграли квартиру-студию за 1,5 миллиона рублей и сто тысяч. Но семья предпочла забрать все деньгами, чтобы выплатить ипотеку и остаться в своей уже обжитой квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU