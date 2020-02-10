В Ставрополе проверят расходование 131 млн на строительство детсада

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:14:35+03:00

В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В краевом центре началась проверка по поводу целесообразности расходования бюджетных средств на строительство дошкольного учреждения.

Детский сад построили в 204-квартале Ставрополя в 2019 году по нацпроекту «Демография». Известно, что проверку проводят прокуратура и контрольно-счетная палата региона.

По данным краевого ведомства, в случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что стало известно, почему дело об избиении 7-летней девочки в Ингушетии не раскрыто. Вопрос возник у читателей «КП - Северный Кавказ». Редакция отправила запрос в Следственный комитета по Ингушетии и получил ответ от ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU