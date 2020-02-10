2020-02-10T15:12:17+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья прочитал стихи Пушкина о клеветниках России

Владимир Владимиров обратился к аудитории своего блога в день смерти поэта [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В день смерти русского поэта Александра Пушкина губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прочитал его стихотворение. Видео декларирования произведения руководитель региона выложил на своем аккаунте в Instagram.

- В этот день принято читать бессмертные стихи Пушкина. Вдохновляться ими. Отдавать дань его таланту. Я решил прочитать стихотворение «Клеветникам России». Может и не профессионально, но от души, - написал Владимиров, отметив, что стихотворение, в котором Пушкин негодующе обращается к оппозиции, сейчас вполне актуально.

По мнению губернатора, в этих строках автора можно найти истинную любовь к стране.

vladimirvladimirov5807vladimirvladimirov5807
Губернатор Ставропольского края читает Пушкина
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ИСТОЧНИК KP.RU

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