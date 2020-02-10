Губернатор Ставрополья прочитал стихи Пушкина о клеветниках России
В день смерти русского поэта Александра Пушкина губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прочитал его стихотворение. Видео декларирования произведения руководитель региона выложил на своем аккаунте в Instagram.
- В этот день принято читать бессмертные стихи Пушкина. Вдохновляться ими. Отдавать дань его таланту. Я решил прочитать стихотворение «Клеветникам России». Может и не профессионально, но от души, - написал Владимиров, отметив, что стихотворение, в котором Пушкин негодующе обращается к оппозиции, сейчас вполне актуально.
По мнению губернатора, в этих строках автора можно найти истинную любовь к стране.
ИСТОЧНИК KP.RU