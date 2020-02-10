Губернатор Ставрополья прочитал стихи Пушкина о клеветниках России

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:12:17+03:00

Владимир Владимиров обратился к аудитории своего блога в день смерти поэта [видео]

Изменить размер текста: A A

В день смерти русского поэта Александра Пушкина губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прочитал его стихотворение. Видео декларирования произведения руководитель региона выложил на своем аккаунте в Instagram.

- В этот день принято читать бессмертные стихи Пушкина. Вдохновляться ими. Отдавать дань его таланту. Я решил прочитать стихотворение «Клеветникам России». Может и не профессионально, но от души, - написал Владимиров, отметив, что стихотворение, в котором Пушкин негодующе обращается к оппозиции, сейчас вполне актуально.

По мнению губернатора, в этих строках автора можно найти истинную любовь к стране.

vladimirvladimirov5807 Губернатор Ставропольского края читает Пушкина

ИСТОЧНИК KP.RU