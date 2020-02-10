В Кремле прокомментировали нападение на журналистку Милашину в Чечне
10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю, связанную с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне.
— Это не совсем вопрос Кремля. Это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия, — заявил журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, «в любом случае это вопрос для реагирования правоохранительных органов».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что ночью 6 февраля неизвестные напали на адвоката и журналиста. Согласно показаниям Милашиной, их избила толпа из 15 человек.
— Нас стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой об мраморный пол с большой силой. [...] Также меня пинали в живот, вырывали из рук телефон, — написала сотрудница «Новой газеты» в заявлении. МВД по Чечне проводит проверку инцидента.
После чего журналист «Новой газеты» Елена Милашина сообщила, что связывает нападение на себя со своей профессиональной деятельностью.
—Считаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, так как я неоднократно получала угрозы из Чечни в связи с моими публикациями, — подытожила в заявлении Милашина и попросила привлечь лиц, причастных к избиению, к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU