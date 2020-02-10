В Кремле прокомментировали нападение на журналистку Милашину в Чечне

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:46:31+03:00

Согласно показаниям Милашиной, их избила толпа из 15 человек Фото: СОЦСЕТИ

По словам пострадавшей, ее били толпой, пинали в живот, вырывали из рук телефон

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10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю, связанную с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне.

— Это не совсем вопрос Кремля. Это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия, — заявил журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, «в любом случае это вопрос для реагирования правоохранительных органов».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что ночью 6 февраля неизвестные напали на адвоката и журналиста. Согласно показаниям Милашиной, их избила толпа из 15 человек.

— Нас стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой об мраморный пол с большой силой. [...] Также меня пинали в живот, вырывали из рук телефон, — написала сотрудница «Новой газеты» в заявлении. МВД по Чечне проводит проверку инцидента.

После чего журналист «Новой газеты» Елена Милашина сообщила, что связывает нападение на себя со своей профессиональной деятельностью.

—Считаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, так как я неоднократно получала угрозы из Чечни в связи с моими публикациями, — подытожила в заявлении Милашина и попросила привлечь лиц, причастных к избиению, к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU