2020-02-10T15:29:45+03:00
Общество

На Ставрополье семьи стали чаще брать ипотеку

Ставропольцы за прошлый год получили более 18 тысяч ипотечных кредитов
Ася АСРЯН
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Банки предоставили ставропольцам 32,4 миллиарда рублей кредитов на покупку жильяБанки предоставили ставропольцам 32,4 миллиарда рублей кредитов на покупку жильяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае за 2019 год было заключено свыше 18 тысяч договоров ипотечного кредитования. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе ставропольского отделения Южного ГУ Банка России.

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Так, всего за год банки предоставили ставропольцам 32,4 миллиарда рублей кредитов на покупку жилья.

Что касается совокупного ипотечного портфеля, то он вырос на 15% и достиг 90 миллиардов рублей.

В конце прошлого года средняя ставка по ипотечному кредиту в крае была на уровне 9,2%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в декабре 2018 года. Из-за снижения процентов семьи региона стали активнее брать ипотеку.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в краевом центре началась проверка по поводу целесообразности расходования бюджетных средств на строительство дошкольного учреждения. В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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