На Ставрополье семьи стали чаще брать ипотеку
В Ставропольском крае за 2019 год было заключено свыше 18 тысяч договоров ипотечного кредитования. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе ставропольского отделения Южного ГУ Банка России.
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Так, всего за год банки предоставили ставропольцам 32,4 миллиарда рублей кредитов на покупку жилья.
Что касается совокупного ипотечного портфеля, то он вырос на 15% и достиг 90 миллиардов рублей.
В конце прошлого года средняя ставка по ипотечному кредиту в крае была на уровне 9,2%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в декабре 2018 года. Из-за снижения процентов семьи региона стали активнее брать ипотеку.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в краевом центре началась проверка по поводу целесообразности расходования бюджетных средств на строительство дошкольного учреждения. В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU