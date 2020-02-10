2020-02-10T15:27:36+03:00
Общество

Ставропольцы превратили распиловку брёвен в зажигательное шоу

Гостей праздника угощали горячим, дымящимся чаем из полевой кухни и наваристым шулюмом
Ася АСРЯН
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Фото: "Ставропольская правда"Фото: "Ставропольская правда"
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35 суровых мужчин с лицами, продубленными ставропольскими ветрами, разбирали и собирали пильный аппарат бензопилы. Они же чуть позже занимались обрезкой сучьев на длинном хлысте.

После их ждала точная раскряжевка. Этот термин означает поперечное деление древесных хлыстов (после удаления сучьев) на пласты толщиной 5-10 сантиметров. При раскряжевке ни в коем случае не допускалось повреждение помоста, на котором были установлены массивные бревна, - пишет «Ставропольская правда».

Так в Невинномысске прошёл первый региональный чемпионат профессионального мастерства среди работников лесных хозяйств и организаций жилищно-коммунальной сферы.

Тем временем гостей праздника угощали горячим, дымящимся чаем из полевой кухни и наваристым шулюмом.

Лучшим из лучших признан сотрудник Невинномысского лесхоза Александр Трепачко. Он получил главный приз – бензопилу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Ставрополья прочитал стихи Пушкина о клеветниках России. Видео декларирования произведения руководитель региона выложил на своем аккаунте в Instagram. Я решил прочитать стихотворение «Клеветникам России». Может и не профессионально, но от души, - написал Владимиров, отметив, что стихотворение, в котором Пушкин негодующе обращается к оппозиции, сейчас вполне актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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