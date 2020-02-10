2020-02-10T16:31:46+03:00
Общество

Арашуковых выселили из знаменитого особняка на Кавминводах

Семья уехала, забрав даже унитазы. При этом оставив многотысячный долг за коммуналку
Ася АСРЯН
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Арашуковы не платили, но, ни электричество, ни газ им не отрезалиАрашуковы не платили, но, ни электричество, ни газ им не отрезали
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Владелице роскошного особняка в Ессентуках «Дача Лесор» пришлось пять лет бороться за свое имущество с Арашуковыми.

Как Арашуковых выселяли из роскошного особняка на КМВ

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В 90-х особняк приватизировал отец Илоны - замдиректора Ессентукского тепличного комбината Виктор Ябс. А в 2011 году бизнесмен продал ее Раулю Арашукову. Продал в рассрочку, сразу получив от «газового короля» треть денег. Остальное семье Ябс так и не заплатили.

Дочь Ябса в 2015 году через суд аннулировала сделку, а жене Арашукова дали полгода на выселение. Но никто и не думал выселяться, а приставы 5 лет ничего не предпринимали.

После ареста Арашуковых Ябс снова пошла в суд и добилась выполнения решения. И Арашуковы выселились. С вещами.

— Когда приставы пришли со мной в особняк, там находились непонятные люди. Кто-то из охраны Арашукова, — рассказывает Илона. — Они выносили из моего особняка все, что можно было: мебель, бытовую технику, светильники, сантехнику, даже унитазы и розетки. Обрезали всю проводку в доме.

Охрана Арашукова вынесла из особняка все, что можно было: мебель, бытовую технику, светильники.

Ябс написала заявление в полицию о хищении имущества, но дело не завели.

— Мне уже год говорят, что никакого состава преступления нет, хотя у меня есть видео, как парни, подъехавшие на легковушке с номерами КЧР, выносят мебель и технику, — недоумевает Ябс.

Заплатила Илона и долг за коммуналку в 200 тысяч рублей. Арашуковы не платили, но, ни электричество, ни газ им не отрезали. Оно и понятно. Зато сейчас в особняке то и дело свет вырубают.

— Когда Арашуковы съехали, так и вовсе кабель был перерезан, — жалуется Илона. — Но главное, что на меня продолжают психологически давить. Звонят неизвестные, спрашивают, зачем мне эта дача и что я буду тут делать. В домофон звонят, просят войти. Кто это люди, я понятия не имею. Продолжаю писать жалобы в правоохранительные органы. Пока тишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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