2020-02-10T16:59:37+03:00
Происшествия

В КЧР мужчина стрелял в собак, а убил соседку

Пули с дробью — плохой выбор для стрельбы посреди села
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Карачаево-Черкесии мужчина стрелял в собак, но убил соседку. Всё из-за патронов с дробью. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла в июле 2019 года. Житель села Терезе решил поохотится на уличных собак с охотничьим ружьём. Стрелять пулями 12 калибра с дробью посреди села — плохая идея. Соседка, наблюдавшая за расправой за четвероногими, получила ранение в голову.

Врачи тщетно боролись за её жизнь. Женщина умерла, а на 48-летнего стрелка завели «уголовку».

Расследование было простым и коротким. Дело ушло в суд, который учёл наличие малолетнего ребёнка смягчающим обстоятельством и приговорил убийцу к 1 году исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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