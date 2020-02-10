В Ставрополе осудят банду, похитившую 16 млн рублей из банкоматов

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:16:53+03:00

Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске

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Банда из девяти человек похитила более 16 млн рублей из 22 банковских терминалов после того, как их сообщники взломали систему защиты одного из местных банков. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Известно, что кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске. Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованы.

Одному из них суд предъявил обвинение по статьям: «Руководство преступным сообществом (преступную организацию», «Тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Остальные злоумышленники обвиняются в участии в преступном сообществе, а также в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU