В Ставрополе осудят банду, похитившую 16 млн рублей из банкоматов
Банда из девяти человек похитила более 16 млн рублей из 22 банковских терминалов после того, как их сообщники взломали систему защиты одного из местных банков. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.
Известно, что кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске. Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованы.
Одному из них суд предъявил обвинение по статьям: «Руководство преступным сообществом (преступную организацию», «Тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Остальные злоумышленники обвиняются в участии в преступном сообществе, а также в краже.
ИСТОЧНИК KP.RU