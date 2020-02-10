2020-02-10T18:16:53+03:00
Общество

В Ставрополе осудят банду, похитившую 16 млн рублей из банкоматов

Кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске
Ася АСРЯН
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Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованыЗлоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Банда из девяти человек похитила более 16 млн рублей из 22 банковских терминалов после того, как их сообщники взломали систему защиты одного из местных банков. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Известно, что кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске. Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованы.

Одному из них суд предъявил обвинение по статьям: «Руководство преступным сообществом (преступную организацию», «Тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Остальные злоумышленники обвиняются в участии в преступном сообществе, а также в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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