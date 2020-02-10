Губернатор Ставрополья назвал варварством повешенную на капоте лисицу
Глава Ставрополья Владимир Владимиров назвал варварской выходку хозяина автомобиля, повесившего на капоте тело лисицы. Политик отреагировал на обращение подписчицы, запечатлевшей страшную картину.
Несмотря на то, что «УАЗик» с несчастным животным подписан, как принадлежащий «Производственной охотничьей инспекции», его хозяин уже три года, как не работает в организации, выяснил глава Ставропольского края.
— Трудно сказать, жива ли она... Варварская, дикая выходка для любого человека. Считаю, что в истории нужно разобраться глубже. Во-первых, выяснить, как вышло, что личная машина выдаётся за служебный автотранспорт. А во-вторых, установить, есть в ли в действиях этого гражданина признаки состава преступления. Я говорю о жестоком обращении с животным, — написал политик в своём Instagram.
Страшный снимок опубликовала жительница Минвод. Девушка увидела припаркованный около пивоварни «УАЗ» со страшной «драпировкой» на капоте. Она тут же обратилась к Владимирову через Instagram. Не прошло и суток, как губернатор включился в решение вопроса.
Теперь, вероятнее всего, живодёром займётся полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU