Губернатор Ставрополья назвал варварством повешенную на капоте лисицу

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:47:13+03:00

Страшный кадр был сделан в Минеральных Водах, у одной из пивоварен Фото: СОЦСЕТИ

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров назвал варварской выходку хозяина автомобиля, повесившего на капоте тело лисицы. Политик отреагировал на обращение подписчицы, запечатлевшей страшную картину.

Несмотря на то, что «УАЗик» с несчастным животным подписан, как принадлежащий «Производственной охотничьей инспекции», его хозяин уже три года, как не работает в организации, выяснил глава Ставропольского края.

— Трудно сказать, жива ли она... Варварская, дикая выходка для любого человека. Считаю, что в истории нужно разобраться глубже. Во-первых, выяснить, как вышло, что личная машина выдаётся за служебный автотранспорт. А во-вторых, установить, есть в ли в действиях этого гражданина признаки состава преступления. Я говорю о жестоком обращении с животным, — написал политик в своём Instagram.

Страшный снимок опубликовала жительница Минвод. Девушка увидела припаркованный около пивоварни «УАЗ» со страшной «драпировкой» на капоте. Она тут же обратилась к Владимирову через Instagram. Не прошло и суток, как губернатор включился в решение вопроса.

Теперь, вероятнее всего, живодёром займётся полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU