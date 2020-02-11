2020-02-11T09:54:13+03:00
Общество

Труп мужчины нашли при пожаре на Ставрополье

Дознавателю МЧС предстоит выяснить причину смерти погибшего
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба регионального МЧС РоссииФото: пресс-служба регионального МЧС России
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Трагедия произошла в одном из домов Александровского района. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, огонь успел охватить 15 квадратных метров летней кухни.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили там труп мужчины. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину смерти ставропольца, а также материальный ущерб.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в одном из сёл Нефтекумского округа спасатели обнаружили два трупа. Выяснилось, что друзья отдыхали в частном доме, где произошел пожар. Ставропольцам не удалось выбраться из огня, они сгорели заживо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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