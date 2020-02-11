Труп мужчины нашли при пожаре на Ставрополье

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:54:13+03:00

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Трагедия произошла в одном из домов Александровского района. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, огонь успел охватить 15 квадратных метров летней кухни.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили там труп мужчины. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину смерти ставропольца, а также материальный ущерб.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в одном из сёл Нефтекумского округа спасатели обнаружили два трупа. Выяснилось, что друзья отдыхали в частном доме, где произошел пожар. Ставропольцам не удалось выбраться из огня, они сгорели заживо.

ИСТОЧНИК KP.RU