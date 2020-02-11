2020-02-11T10:04:38+03:00
Общество

Пьяный ставрополец на легковушке въехал в забор, погиб его пассажир

Водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Ася АСРЯН
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Погибшим оказался 40-летний житель СтавропольяПогибшим оказался 40-летний житель СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла 10 февраля, около 22:00, на Лермонтовском шоссе. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель «Хендэ Солярис» съехал с дороги и врезался в забор.

После этого легковушка перевернулась. Внутри нее кроме водителя находился 40-летний пассажир. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

За рулем иномарки был местный житель. У мужчины были признаки опьянения. Однако, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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