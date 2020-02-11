Пьяный ставрополец на легковушке въехал в забор, погиб его пассажир
Трагедия произошла 10 февраля, около 22:00, на Лермонтовском шоссе. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель «Хендэ Солярис» съехал с дороги и врезался в забор.
После этого легковушка перевернулась. Внутри нее кроме водителя находился 40-летний пассажир. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
За рулем иномарки был местный житель. У мужчины были признаки опьянения. Однако, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU