Пьяный ставрополец на легковушке въехал в забор, погиб его пассажир

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:04:38+03:00

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Трагедия произошла 10 февраля, около 22:00, на Лермонтовском шоссе. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель «Хендэ Солярис» съехал с дороги и врезался в забор.

После этого легковушка перевернулась. Внутри нее кроме водителя находился 40-летний пассажир. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

За рулем иномарки был местный житель. У мужчины были признаки опьянения. Однако, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU