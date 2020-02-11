В Ставрополе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:16:38+03:00

В крае циркулируют вирусы гриппа В, гриппа А (H1N1/09), A (H3N2) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в краевом центре превышен на 33,5%. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, за прошедшую неделю к врачам обратились почти 4,5 тысячи ставропольцев. Это на 5,4% выше уровня заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

В крае циркулируют вирусы гриппа В, гриппа А (H1N1/09), A (H3N2).

Медики призывают жителей Ставрополья соблюдать меры профилактики. А при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Ситуация в целом в крае ниже эпидемического уровня.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Минздраве рассказали, хватит ли ставропольцам антивирусных лекарств. Так, на встрече с министром здравоохранения региона Виктором Мажаровым губернатор призвал мобилизовать все силы и средства для борьбы с распространением коронавируса, если это потребуется. В свою очередь Мажаров доложил о готовности стационаров, оборудования, запаса лекарственных препаратов, ведётся обучение медперсонала. При этом напомним, что случаев заражение коронавирусом в нашем регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU