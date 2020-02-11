Ставропольского пенсионера «развели» на 100 тысяч рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:42:35+03:00

Когда пожилой ставрополец понял, что его обманули, обратился с заявлением в отдел внутренних дел Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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82-летнему жителю Кисловодска позвонил мужчина и представился полицейским. Он рассказал пенсионеру, что ему полагается компенсация в размере трех миллионов рублей за якобы ранее купленные через платежный терминал.

Наивный пенсионер перевел злоумышленнику на указанный абонентский номер 100 тысяч рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Когда пожилой ставрополец понял, что его обманули, обратился с заявлением в отдел внутренних дел. Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU