2020-02-11T10:42:35+03:00
Общество

Ставропольского пенсионера «развели» на 100 тысяч рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника
Ася АСРЯН
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Когда пожилой ставрополец понял, что его обманули, обратился с заявлением в отдел внутренних делКогда пожилой ставрополец понял, что его обманули, обратился с заявлением в отдел внутренних делФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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82-летнему жителю Кисловодска позвонил мужчина и представился полицейским. Он рассказал пенсионеру, что ему полагается компенсация в размере трех миллионов рублей за якобы ранее купленные через платежный терминал.

Наивный пенсионер перевел злоумышленнику на указанный абонентский номер 100 тысяч рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Когда пожилой ставрополец понял, что его обманули, обратился с заявлением в отдел внутренних дел. Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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