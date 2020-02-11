Больше всех ипотечных кредитов в СКФО в 2019 году выдали ставропольцам

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:06:33+03:00

На 1 января 2020 года портфель банков по ипотечным кредитам, предоставленным населению СКФО – 170,2 млрд рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2019 году увеличился на 2,8% и составил 62,4 млрд рублей

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Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в декабре 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения: в СКФО – 9,2%, что обусловлено неоднократным снижением Банком России ключевой ставки.

В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2019 году увеличился на 2,8% и составил 62,4 млрд рублей, а их количество составило 31,3 тыс. ипотечных займов.

На 1 января 2020 года портфель банков по ипотечным кредитам, предоставленным населению СКФО – 170,2 млрд рублей.

Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в 2019 году в СКФО выдана в Ставропольском крае - 32,4 млрд рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Банка России. Южное ГУ.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе осудят банду, похитившую 16 млн рублей из банкоматов. Известно, что кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске. Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU