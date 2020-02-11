На Северном Кавказе щенок едва не погиб на трассе, охраняя мертвую собаку

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:17:37+03:00

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Душераздирающую историю рассказали волонтеры из хосписа для животных-инвалидов в городе Хасавюрт (Дагестан). Щенка нашли у трассы «Хасавюрт-Аксай». Говорят, что не меньше 3 дней маленький просидел на лютом морозе, не сходя с одного места. Почему? «Охранял мертвого братика», — объясняет общественница.

Щенок охранял мертвого "братика" на морозе. Кроху спасли волонтеры..

Несколько раз возвращался к нему. Показывал, чтоб забрали и его, — говорят волонтеры. — Щенок в хосписе, но места нет ни в одном вольере. Малыша посадили в клетку, настелили новой сухой соломы и накрыли двумя одеялами.

Из-за голода и холода состояние крохи оставляет желать лучшего. Но его спасительницы сделали главное — не дали погибнуть в точности как тот щенок, которого он днями и ночами грел и охранял.

ИСТОЧНИК KP.RU