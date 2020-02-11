16-летняя ставропольчанка скончалась, принимая ванную дома
Трагедия произошла в селе Московском Изобильненского городского округа. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления СКР России, хозяин квартиры утром обнаружил тело дочери.
Выяснилось, что 16-летняя ставропольчанка принимая ванную, надышалась угарным газом, потеряла сознание и скончалась.
Следствие полагает, что инцидент произошёл из-за неисправности котла-колонки в ванной комнате.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают родителей погибшей девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU