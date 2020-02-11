2020-02-11T11:26:28+03:00
Общество

16-летняя ставропольчанка скончалась, принимая ванную дома

Ее тело обнаружил отец девушки
Ася АСРЯН
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Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают родителей погибшей девушкиСейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают родителей погибшей девушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в селе Московском Изобильненского городского округа. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления СКР России, хозяин квартиры утром обнаружил тело дочери.

Выяснилось, что 16-летняя ставропольчанка принимая ванную, надышалась угарным газом, потеряла сознание и скончалась.

Следствие полагает, что инцидент произошёл из-за неисправности котла-колонки в ванной комнате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают родителей погибшей девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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