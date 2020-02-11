В Ставрополе выясняют, откуда у замначальника полиции 9 млн на ремонт дома

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:51:28+03:00

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Прокуратура заинтересовалась деятельностью замначальника по охране порядка ГУ МВД РФ по Ставрополью Владимира Демина. Дело в том, что недавно эксперты оценили стоимость ремонта его дома в 9 млн рублей. Об этом информирует NewsTracker со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края.

Демин на протяжении нескольких лет показывает стандартный доход в декларациях. Однако мужчина умудряется приобретать имущество стоимостью более 50 миллионов рублей. А в это в несколько раз превышает доход за последние 3 года. Известно, что были многократные представления прокуратуры, но в МВД он отделывается лишь выговорами.

По данным информации Ленинского районного суда, материалы гражданского дела по жалобе ответчика направлены в Пятый кассационный суд общей юрисдикции Пятигорска.

А после рассмотрения гражданского дела в этом суде общей юрисдикции и возвращением материалов дела в Ленинский районный суд Ставрополя, отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции будет проведена проверка и дана оценка действиям Демина .

Ранее «КП-Северный Кавказ» писал, что банда из девяти человек похитила более 16 млн рублей из 22 банковских терминалов после того, как их сообщники взломали систему защиты одного из местных банков. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Известно, что кражи произошли не только в краевом центре, но также в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске. Злоумышленников задержали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Все они арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU