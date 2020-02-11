2020-02-11T15:10:53+03:00
Общество

Более 1,5 тысячи семей в Ставрополе получили выплаты на первенцев

С января 2020 года вдвое увеличен размер компенсации, предоставляемой многодетным семьям
Ася АСРЯН
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В 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми предусмотрено 7857 миллионов рублейВ 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми предусмотрено 7857 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как пишет «Ставропольская правда», в нашем регионе кроме федеральных программ, существуют и краевые программы социальной поддержки. Это и пособие на ребенка, и государственная социальная помощь, и выплаты многодетным семьям.

Так, в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми предусмотрено 7857 миллионов рублей. С января 2020 года вдвое увеличен размер компенсации, предоставляемой многодетным семьям. Теперь она составляет 700 рублей в месяц на каждого ребенка.

Кроме того, с 1 января 2020 года при рождении в семье третьего и каждого последующего ребенка будут выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает размер среднедушевого денежного дохода, сложившегося за 9 месяцев предшествующего года.

Ранее такая выплата предоставлялась только однократно, на третьего или последующего ребенка. В 2020 году ее размер составляет 9843 рубля.

Напомним, что теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. Сумма составит 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения второго малыша размер выплаты вырастет до 616 тысяч 617 рублей.

Ранее "Комсомолка" рассказывала о ставропольчанке, которую разозлил в бассейне плач ребенка-инвадида. Девушка записала гневное видео и опубликовала его в своем Инстаграме:

— Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых, — говорит девушка в камеру смартфона. И через несколько секунд продолжает: — По ходу он утонул. Аллилуйя. А, не, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его, а?

ИСТОЧНИК KP.RU

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