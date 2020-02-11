В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой больше 18 миллионов рублей
Руководитель ООО «Опторгзерно» подозревается в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, бизнесмен с 2015 по 2016 год предоставлял фиктивные декларации, содержащие ложные сведения.
Так, директору фирмы удалось скрыть 18 миллионов 300 тысяч рублей налогов. Против него возбудили уголовное дело, а в офисе силовики провели обыск, изъяв всю бухгалтерскую документацию.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе выясняют, откуда у замначальника полиции 9 млн на ремонт дома. Мужчина на протяжении нескольких лет показывает стандартный доход в декларациях.
Однако умудряется приобретать имущество стоимостью более 50 миллионов рублей. А в это в несколько раз превышает доход за последние 3 года.
Известно, что были многократные представления прокуратуры, но в МВД он отделывается лишь выговорами.
ИСТОЧНИК KP.RU