2020-02-11T14:40:32+03:00
Общество

В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой больше 18 миллионов рублей

В офисе предпринимателя провели обыски и изъяли всю бухгалтерскую документацию
Ася АСРЯН
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Бизнесмен с 2015 по 2016 год предоставлял фиктивные декларации, содержащие ложные сведенияБизнесмен с 2015 по 2016 год предоставлял фиктивные декларации, содержащие ложные сведенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Руководитель ООО «Опторгзерно» подозревается в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, бизнесмен с 2015 по 2016 год предоставлял фиктивные декларации, содержащие ложные сведения.

Так, директору фирмы удалось скрыть 18 миллионов 300 тысяч рублей налогов. Против него возбудили уголовное дело, а в офисе силовики провели обыск, изъяв всю бухгалтерскую документацию.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе выясняют, откуда у замначальника полиции 9 млн на ремонт дома. Мужчина на протяжении нескольких лет показывает стандартный доход в декларациях.

Однако умудряется приобретать имущество стоимостью более 50 миллионов рублей. А в это в несколько раз превышает доход за последние 3 года.

Известно, что были многократные представления прокуратуры, но в МВД он отделывается лишь выговорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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