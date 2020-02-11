Уток на Ставрополье посадят на диету, чтобы справиться с их ожирением

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:14:55+03:00

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Любителей подкармливать хлебом уток на ессентукском озере, просят прекратить этот «аттракцион щедрости». Из-за этого у некоторых пернатых возникает жировой гепатоз. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Кстати, эти же утки с лишним весом с приходом тепла могут «просто отказаться улетать в свои обычные места для проживания».

Именно из-за этого пернатых посадят на диету. Сообщается, что ставропольские утки переходят на правильное питание.

утки с лишним весом могут «отказаться улетать в свои обычные места для проживания»

Тем временем сотрудники озера уже подготовили практические пособия для изучения меню птиц и вместе со всеми желающими устроят полезную трапезу для ессентукских пернатых.

Кстати, о «правильном» питании. Ранее «КП-Северный Кавка» рассказывала про жительницу Кисловодска, чья дочь исхудала до 6 кг и попала в реанимацию.

Мама малышки - приверженец вегетарианской еды. И ей было достаточно того, что девочка питается её грудью и молоком. Она считала, что никакого дополнительного питания ей не нужно. Когда на очередном взвешивании полуторагодичная девочка показала результат в 6,3 кг, участковый врач забила тревогу.

ИСТОЧНИК KP.RU