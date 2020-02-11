2020-02-11T16:08:50+03:00
Общество

В Ставрополе губернатор призвал чиновников работать лучше и быстрее

По его словам, отвечать на обращение граждан нужно в течение одного дня
Ася АСРЯН
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По словам губернатора, кратного ускорения работы госорганов можно достичь в рамках программы «Бережливое правительство» и цифровизации процессовПо словам губернатора, кратного ускорения работы госорганов можно достичь в рамках программы «Бережливое правительство» и цифровизации процессовФото: Александр ГЛУЗ
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Ставропольские чиновники в будущем должны будут рассматривать и отвечать на обращения граждан не в течение месяца, как сейчас, а в течение одного дня.

- Если будет нужно, то и в течение нескольких часов, - заявил глава региона Владимир Владимиров на совещании в правительстве.

По словам губернатора, кратного ускорения работы госорганов можно достичь в рамках программы «Бережливое правительство» и цифровизации процессов.

- Люди требуют от нас, чтобы мы работали быстрее и лучше. И мы должны добиться сокращения сроков всех внутренних рабочих процессов. Чтобы то, на что раньше уходило полгода, занимало считанные часы, - заявил Владимиров.

В качестве примера он привел систему «Бережливая поликлиника». По словам политика, эта программа к лету будет внедрена уже во всех амбулаторно-поликлинических комплексах Ставрополья.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 1,5 тысячи семей в Ставрополе получили выплаты на первенцев. Кроме того, с 1 января 2020 года при рождении в семье третьего и каждого последующего ребенка будут выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает размер среднедушевого денежного дохода, сложившегося за 9 месяцев предшествующего года.

Ранее такая выплата предоставлялась только однократно, на третьего или последующего ребенка. В 2020 году ее размер составляет 9843 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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