2020-02-11T16:25:01+03:00
Происшествия

На мирового судью завели уголовное дело за обман директора школы в Дагестане

Хамид Атаев запугал руководителя учреждения административной ответственностью
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи возбудили уголовное дело против бывшего мирового судьи Хамида Атаева. Его подозревают в получении взятки и незаконном обороте боеприпасов, передает источник в правоохранительных органах Дагестана.

В отношении Атаева открыли два уголовных дела. По версии следствия, он нарушил первую часть 222 статьи (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и первую часть 291.2 статьи (мелкое взяточничество).

Возбудить уголовное дело против судьи хотели еще в мае 2017 года, когда его задержали при получении взятки в размере десяти тысяч рублей от директора школы в Боташюрте. Атаев сказал руководителю учреждения, что за совершенное правонарушение ее могут лишить должности. Это оказалось обманом. За десять тысяч он был готов смягчить ей наказание. При обыске кабинета мирового судьи нашли патроны.

31 января прошлого года Атаева исключили из штата - закончился срок его полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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