Известная секс-скандалами блогерша в хиджабе ударила прохожего ножом

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:46:00+03:00

На видео попали несколько мужчин, за кадром Малика Джикаева [видео]

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- Малика на днях ходила по Хасавюрту с какими-то чайниками. Ударила парня ножом, начала размахивать во все стороны. И эту [нецензурное слово] защищали некоторые парни, не давали отнять у неё нож.

Вот за такой подписью сейчас в соцсетях распространяется ролик, где, якобы одиозная блогерша из Владикавказа Малика Джикаева порезала ножом прохожего в Дагестане.

"Малика ударила парня ножом" - видео из соцсети.

Видео снято очень сумбурно. Лиц не разглядеть. Где происходят события - не понятно.

- Убери нож! - кричит мужчина.

- Убрала я, - отвечает голосом как у Джикаевой женщина.

Слышно в конце как она же объясняется: "Он меня хотел побить!"

Малика подтвердила у себя в аккаунте, что история реальная.

Из соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU