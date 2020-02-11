Известная секс-скандалами блогерша в хиджабе ударила прохожего ножом
- Малика на днях ходила по Хасавюрту с какими-то чайниками. Ударила парня ножом, начала размахивать во все стороны. И эту [нецензурное слово] защищали некоторые парни, не давали отнять у неё нож.
Вот за такой подписью сейчас в соцсетях распространяется ролик, где, якобы одиозная блогерша из Владикавказа Малика Джикаева порезала ножом прохожего в Дагестане.
"Малика ударила парня ножом" - видео из соцсети.
Видео снято очень сумбурно. Лиц не разглядеть. Где происходят события - не понятно.
- Убери нож! - кричит мужчина.
- Убрала я, - отвечает голосом как у Джикаевой женщина.
Слышно в конце как она же объясняется: "Он меня хотел побить!"
Малика подтвердила у себя в аккаунте, что история реальная.
Из соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU