2020-02-11T17:19:56+03:00
Общество

Гимнастки из Минвод завоевали 13 медалей

В Открытом первенстве городского округа приняли участие более 300 спортсменок Юга России
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В минувшее воскресенье в стенах минераловодского филиала Белгородского государственного технического университета имени В. Г. Шухова прошли соревнования ставшего уже традиционным Открытого первенства «Метелица» Минераловодского городского округа по художественной гимнастике.

Всего побороться за главные призы турнира приехали 362 гимнастки из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Так, команды представляли Минеральные Воды, Георгиевск, Красногвардейское, Ставрополь, Лермонтов, Железноводск, Ростов-на-Дону, Батайск, Сочи, Мостовскую, Махачкалу, Эльхотово, Черкесск и другие населенные пункты Юга страны. Минераловодские спортсменки показали хороший результат, взяв 13 медалей различного достоинства.

Особенно порадовали гимнастки 2010 года рождения в индивидуальной программе (Илона Багдасарян, Яна Восканова, Арина Юзвицкая, Вероника Гольтяпина) и 2012 года рождения (Ева Милюхина, Снежана Медведева, Виктория Пожидаева, Аминат Эдикова, Виктория Виргуненко), занявшие вторые места. По словам тренера спортсменок Анны Дуденко, подопечные показали достойный результат, чем порадовали своих тренеров и родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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