Лучшим бойцом мира признали Хабиба Нурмагомедова
Дагестанец обошел Джона Джонса
Фото: www.sherdog.com
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Sherdog опубликовал новый рейтинг бойцов ММА. Лидером стал Хабиб Нурмагомедов. Дагестанца признали лучшим бойцом в мире.
Чемпион в легком весе сумел обойти даже американского мастера смешанных единоборств Джона Джонса, который является самым молодым чемпионом UFC за всю историю.
Напомним, что Нурмагомедов ни разу не проиграл, и следующий его бой запланирован на 18 апреля. Соперником выступит Тони Фергюсон.
ИСТОЧНИК KP.RU