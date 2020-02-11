Лучшим бойцом мира признали Хабиба Нурмагомедова

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Sherdog опубликовал новый рейтинг бойцов ММА. Лидером стал Хабиб Нурмагомедов. Дагестанца признали лучшим бойцом в мире.

Чемпион в легком весе сумел обойти даже американского мастера смешанных единоборств Джона Джонса, который является самым молодым чемпионом UFC за всю историю.

Напомним, что Нурмагомедов ни разу не проиграл, и следующий его бой запланирован на 18 апреля. Соперником выступит Тони Фергюсон.

ИСТОЧНИК KP.RU